Mettez les verbes au futur simple et écrivez ces phrases Поставьте глаголы в будущем времени упр. 15
Французский язык
Mettez les verbes au futur simple et écrivez ces phrases Поставьте глаголы в будущем времени упр. 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nous irons. Nous metterons. ne sera pas. Nous marcherons. NOus dejeunerons. NOus rentrons. Nous irons.
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