Международные отношения в конце 18-19в

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Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ веков определялись нарастанием разногласий между ведущими государствами завершали раздел мира. Повсеместно усиливались националистические настроения. Формулируя свои интересы, правящие круги каждой из европейских стран стремились представлять их как народные чаяния. Вооруженные столкновения и локальные войны происходили почти непрерывно. Все более опасными становились конфликты между великими державами через гегемонию в Европе, а также передел колоний и сфер влияния. Они стимулировали гонку вооружений и привели к Первой мировой войны.