Решите!(ответ:на фотке)Буду благодарна!!!Надо вычеслить!

Математика
Решите!(ответ:на фотке)Буду благодарна!!!Надо вычеслить!
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