Мячик упал с высоты 4м, отскочил от земли и был пойман на высоте 2м. Чему равен пройденный путь и модуль перемещения мяча? сделайте чертеж.

Физика
Мячик упал с высоты 4м, отскочил от земли и был пойман на высоте 2м. Чему равен пройденный путь и модуль перемещения мяча? сделайте чертеж.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь – это дина траектории. В данном случае путь равен S=h1 + h2 =4+ 2 =6м  Перемещение – это вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки. В данной задаче имеется в виду длина вектора перемещения r= h1 –h2 =4 - 2 =2 м                                     Ответ: S =6 м, r = 2 м  
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