Составить рассказ по картинкам для второго класса!! Помогите пожалуйста!!
Литература
Составить рассказ по картинкам для второго класса!! Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше на Руси люди жили в деревнях, в деревянных домах. Внутри дома стояла кровать, стол и к нему же скамья. Как правило в таких домах стояли сундуки с одеждой и украшениями к ней. Украшали дома полотна и ковры ручной работы. Люди делали многое своими руками. Делали расписные статуэтки и матрёшки. Женщины обычно занимались этим ремеслом. Одежда у них была из льна, с отделкой и обязательно с поясом.
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