У якому випадку йдеться про прояв економічної влади? а) Батько заборонив синові ??ти гуляти; б) суд виніс вирок особі, яка скоїла злочин; в) директор підприємства звільнив із роботи порушника дисципліни г) церковний собор ...
Право
У якому випадку йдеться про прояв економічної влади? а) Батько заборонив синові ??ти гуляти; б) суд виніс вирок особі, яка скоїла злочин; в) директор підприємства звільнив із роботи порушника дисципліни г) церковний собор відлучив від церкви одного з єпископів; д) міліціонер затримав підлітка, який порушував громадянський порядок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Економічна влада - це об'єктивно обумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів виробництва підкоряє своїм інтересам інтереси інших учасників виробництва, причому робить це, керуючись саме правом власника, що, звичайно, знаходить і своє правове підкріплення, правову основу. Тому в
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