У якому випадку йдеться про прояв економічної влади? а) Батько заборонив синові ??ти гуляти; б) суд виніс вирок особі, яка скоїла злочин; в) директор підприємства звільнив із роботи порушника дисципліни г) церковний собор ...

Гость: Гость:

Економічна влада - це об'єктивно обумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів виробництва підкоряє своїм інтересам інтереси інших учасників виробництва, причому робить це, керуючись саме правом власника, що, звичайно, знаходить і своє правове підкріплення, правову основу. Тому в