История 8 класс дать характеристику :буржуазия, средний класс, рабочий класс
История
История 8 класс дать характеристику :буржуазия, средний класс, рабочий класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабо́чий класс — социальный класс, наёмные работники, не владеющие средствами производства, живущие продажей своей рабочей силы и производящих прибавочный продукт. СРЕДНИЙ КЛАСС (middle class) – часть общества, которая занимает по статусным позициям среднее положение между высшим и низшим классом это слово произошло во франции в 12 веке так называли почетных граждан города
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