Минерал - Горная Порода? Хотя... Хрусталь - Горная Порода Или Минерал? Хрустаааль:D
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Минерал - Горная Порода? Хотя... Хрусталь - Горная Порода Или Минерал? Хрустаааль:D
Ответ(ы):
Гость:
Горная порода его не используют как минерал он хрупкий
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