Минерал - Горная Порода? Хотя... Хрусталь - Горная Порода Или Минерал? Хрустаааль:D

Другие предметы
Минерал - Горная Порода? Хотя... Хрусталь - Горная Порода Или Минерал? Хрустаааль:D
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Горная порода его не используют как минерал он хрупкий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Объяснить фразу Матрёны Тимофеевны "я потупленную голову,сердце гневное ношу"
Ответить
Обществознание
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! Ситуация:Два человека разговорились о том, ради чего люди живут на свете. Один убежден, что смысл жизни - в самой жизни: мо...
Ответить
Русский язык
Плиз предложения на слова никак и нисколько
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ СОЧИНИТЬ ОДУ ПРО ЛЕРМОНТОВА уже 2 часа парюсь с этим,не получается( желательно чтобы начиналось так: О,вы... помогите пожалууу...
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение х2+4х-480=0 Заранее спасибо
Ответить