Мини сочинение. Для успешного общения нужно...

Обществознание
Мини сочинение. Для успешного общения нужно...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для успешного общения нужно соблюдать правила приличия. Не грубить, не употреблять нецензурную брань, не повышать голос на собеседника. Нужно помогать, поддерживать, не унижать, не оскорблять,
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