Мини сочинение на тему " Мой сотовый телефон " на казахском

Қазақ тiлi
Мини сочинение на тему " Мой сотовый телефон " на казахском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазіргі техника дамыған уақытта барлығында дерлік ұялы телефонға деген сұраныс көп. Менің де өз ұялы телефоным бар. Мен оны өзгелермен сөйлесу үшін және ақпарат алу үшін қолданамын. Одан бөлек ұялы телефнымда түрлі фотосуреттер мен бейннроликтер, ойындар бар.
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