При каком значении х функция у=х^3 принимает неотрицательные значения ответы: А. (1,+бесконечность) В[0,+бес) С. (-бес. +бес) D(-бес, 0) Е(-бес, 0]

Математика

При каком значении х функция у=х^3 принимает неотрицательные значения ответы: А. (1,+бесконечность) В[0,+бес) С. (-бес. +бес) D(-бес, 0) Е(-бес, 0]

Автор: Гость