При каком значении х функция у=х^3 принимает неотрицательные значения ответы: А. (1,+бесконечность) В[0,+бес) С. (-бес. +бес) D(-бес, 0) Е(-бес, 0]
Математика
При каком значении х функция у=х^3 принимает неотрицательные значения ответы: А. (1,+бесконечность) В[0,+бес) С. (-бес. +бес) D(-бес, 0) Е(-бес, 0]
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При каком значении х функция у=х^3 принимает неотрицательные значенияответ: С. (-бес. +бес)
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