Помогите сделать тест по химии! Вариант № 2 ! 50 баллов! С объяснениями, почему выбрали именно этот ответи ( типо это металл, а остальные не металлы, окислители и т д) Заранее спасибо!:)
Химия
Помогите сделать тест по химии! Вариант № 2 ! 50 баллов! С объяснениями, почему выбрали именно этот ответи ( типо это металл, а остальные не металлы, окислители и т д) Заранее спасибо!:)
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Гость:
1В 2В 3А 4Б 5Б 6В 7В 8Б 9В.............................................
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