Помогите сделать тест по химии! Вариант № 2 ! 50 баллов! С объяснениями, почему выбрали именно этот ответи ( типо это металл, а остальные не металлы, окислители и т д) Заранее спасибо!:)

Химия

Помогите сделать тест по химии! Вариант № 2 ! 50 баллов! С объяснениями, почему выбрали именно этот ответи ( типо это металл, а остальные не металлы, окислители и т д) Заранее спасибо!:)

Автор: Гость