Если можно, то распишите, пожалуйста На рисунке схема дорог связывающих города а ?? в г д е ж з и По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в...

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Если можно, то распишите, пожалуйста На рисунке схема дорог связывающих города а ?? в г д е ж з и По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город И?

Автор: Гость