Помогите с математикой пж Чему равен периметр квадрата,стороны которого ровный: 1м 50см Мне надо найти действия периметр P=
Математика
Помогите с математикой пж Чему равен периметр квадрата,стороны которого ровный: 1м 50см Мне надо найти действия периметр P=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти периметр нужно прибавит 1 на 50 P=1+50+1+50=102см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Если можно, то распишите, пожалуйста На рисунке схема дорог связывающих города а ?? в г д е ж з и По каждой дороге можно двигаться только в одном...
Химия
Помогите сделать тест по химии! Вариант №2 ! 50 баллов!!!!!!! С объяснениями, почему в??брали именно этот ответ ( типо: это металл, а остальные н...
Физика
Масса легкого автомобиля равна 2 т, а грузового 8 т. Сравнить ускорения автомобилей, если сила тяги грузового автомобиля в 2 раза больше, чем легко...
Окружающий мир