Помогите с математикой пж Чему равен периметр квадрата,стороны которого ровный: 1м 50см Мне надо найти действия периметр P=

Математика

Помогите с математикой пж Чему равен периметр квадрата,стороны которого ровный: 1м 50см Мне надо найти действия периметр P=

Автор: Гость