Перевести der Kreml, die vergoldeten
Немецкий язык
Перевести der Kreml, die vergoldeten
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кремль, позолоченый можно не благодарить
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