Помогите пожалуйста 15баллов
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Помогите пожалуйста 15баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What your full name? Where you born? When you born? Where you live? You live there how long? You brothers have sisters? They younger older? What you do free time? You be countries other towns? You have holidays in summer?
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