Мини сочинение на тему Моя самая необычная встреча с искусством
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Мини сочинение на тему Моя самая необычная встреча с искусством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИСКУСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА ПОТОМУ ЧТО В ДЕТСВЕ ОБРАЗУЕТСЯ ТВОЁ ТВОРЧЕСТВО.
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