Міні-висловлювання про природу використовуючи форми прикметників

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Міні-висловлювання про природу використовуючи форми прикметників
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я дуже люблю природу а природо люе мене
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