Міні-висловлювання про природу використовуючи форми прикметників
Українська мова
Міні-висловлювання про природу використовуючи форми прикметників
Ответ(ы):
Гость:
Я дуже люблю природу а природо люе мене
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