Мне нада сделат 287 помогитее пожалуйста я не знаю я не понимаю по руский

Русский язык
Мне нада сделат 287 помогитее пожалуйста я не знаю я не понимаю по руский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РаСсказывать, беСконечно, раСкрывали, раСпушилась, раСпевала, раСтащат, ниЗвергаясь, раСсказыват, раЗдвинулось.
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