Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!

История
Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие могут быть старые объекты????
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