Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!
История
Мне надо. нарисовать примерный план средневекового города. Разместить на нём самые важные городские объекты!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие могут быть старые объекты????
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Что вставить ils или elles? Jacques apporte son ballon, et Colette joue au volley-ball avec lui. ... jouent jusqu`a 2 heures.
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