Мне пора - это обобщённое личное или неопределённое личное предложение?
Русский язык
Мне пора - это обобщённое личное или неопределённое личное предложение?
Ответ(ы):
Гость:
Это неопределенно личное предложение)
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