0,2•(х-7)=0,8!!!!!!!!
Математика
0,2•(х-7)=0,8!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
0,2*(x-7)=0,8 0,2х-1,4=0,8 0,2х=0,8+1,4 0,2х= 2,2 2х=22 х=11
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