Помогите пожалуйста! Какое по цели высказывания предложение "вот бы земля задрожала от смеха!"?

Русский язык
Помогите пожалуйста! Какое по цели высказывания предложение "вот бы земля задрожала от смеха!"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повествовательное или побудительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
0,2•(х-7)=0,8!!!!!!!!
Ответить
Математика
1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой ...
Ответить
Математика
Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна така...
Ответить
Математика
Самолет летел до посадки 4 часа и пролетел 2520 километров после этого Он пролетел к месту назначения еще 2700 километров за 5 часов Составь по это...
Ответить
Литература
Какой смысл строки час мужества пробил на наших часах
Ответить