Помогите пожалуйста! Какое по цели высказывания предложение "вот бы земля задрожала от смеха!"?
Русский язык
Помогите пожалуйста! Какое по цели высказывания предложение "вот бы земля задрожала от смеха!"?
Ответ(ы):
Гость:
Повествовательное или побудительное
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