Множественное число сук
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Множественное число сук
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Помогите решить задачу пожалуйста.(Чтобы уложить 840 кг гвоздей,потребовалось 10 ящ??ков.Сколько потребуется таких же ящиков для 672 кг гвоздей.)