Плиз 3 задачи за 44 бала думаю норм)

Геометрия
Плиз 3 задачи за 44 бала думаю норм)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто тупо надо трижды применить теорему косинусов и найти площадь по формуле Герона. Неужели не в состоянии справиться сам? Теорема косинусов: с*с=а*а+в*в-2*в*а*косинус(у) Формула Герона: Р=(а+в+с)/2 Площадь=корень квадратный из (Р(Р-а)(Р-в)(Р-с)) Подставляешь в формулу известные данные и считаешь. Косинус 60, 30 и 45 градусов ты должен знать. Если не знаешь - найди и запомни. Удачи!
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