Перечислите не менее трех преимуществ и не менее трех недостатков организации фи??мы в форме индивидуального предпринимательства.

Экономика

Перечислите не менее трех преимуществ и не менее трех недостатков организации фи??мы в форме индивидуального предпринимательства.

Автор: Гость