Расмотри мох сфагнум Какие органы он имеет ? Имеет ли он ризоиды ?

Гость: Гость:

Ризоиды у него отсутствуют . он способен впитывать воды 20 25 раз больше своего массы . он обитает в лесах и на болотах . в стебле и листьях наряду с клетками содержащийми хлоропласт осуществляющее фотосинтез присутствуют и мертвые полые клетки