Расмотри мох сфагнум Какие органы он имеет ? Имеет ли он ризоиды ?
Биология
Расмотри мох сфагнум Какие органы он имеет ? Имеет ли он ризоиды ?
Ответ(ы):
Гость:
Ризоиды у него отсутствуют . он способен впитывать воды 20 25 раз больше своего массы . он обитает в лесах и на болотах . в стебле и листьях наряду с клетками содержащийми хлоропласт осуществляющее фотосинтез присутствуют и мертвые полые клетки
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