Обоснование выбора проекта. Я выбрала тему "оригами". Как написать обоснование выбора проекта?
Другие предметы
Обоснование выбора проекта. Я выбрала тему "оригами". Как написать обоснование выбора проекта?
Ответ(ы):
Гость:
Мне очень нравится оригами с виду кажется что это легко .но не всегда некоторые оригами сложно делать ,но получается очень красиво.Оригами придумали в Китае - можно сказать что это гениальная страна (много чего придумали) одно девочка хотела сделать 1000 журавликов из оригами и верила что они её спасут. с оригами многое связано,да и они мне просто нравятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста.(Чтобы уложить 840 кг гвоздей,потребовалось 10 ящ??ков.Сколько потребуется таких же ящиков для 672 кг гвоздей.)
Экономика
Перечислите не менее трех преимуществ и не менее трех недостатков организации фи??мы в форме индивидуального предпринимательства.
Геометрия