Обоснование выбора проекта. Я выбрала тему "оригами". Как написать обоснование выбора проекта?

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Мне очень нравится оригами с виду кажется что это легко .но не всегда некоторые оригами сложно делать ,но получается очень красиво.Оригами придумали в Китае - можно сказать что это гениальная страна (много чего придумали) одно девочка хотела сделать 1000 журавликов из оригами и верила что они её спасут. с оригами многое связано,да и они мне просто нравятся.