Вычислите 14 350-5 991= 10 043+1 345=:- 4 300-1 004=

Математика
Вычислите 14 350-5 991= 10 043+1 345=:- 4 300-1 004=
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