Молекулярная физика 10 класс Помогите решить задачи

Гость: Гость:

1),где k- постоянная Больцмана и равна 1,38*10^-23 T=2Ek/3k T=3.8к 2)pV=υRT υ=pV/RT υ=(100000*90)/8.31*(27+273)=3610моль 3)t таяния=0 c ,t кипения= 100с T же равняется t+273 тогда T таяния 273 к, T кипения 373 к