Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?

Русский язык
Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?
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