Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?

Русский язык

Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?

Автор: Гость