Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?
Русский язык
Приведите примеры перехода имен собственных в нарицательные и наоборот. Какие из??енения происходят при этом (значение, написание, грамматические признаки)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рисунке изображены часы.Какую часть окружности пройдет конец минутной стрелки;за 30 мин;за 15 мин;за 20 мин;за 45 мин;за 40 мин.
Математика
Определи массу лисы белочки и обезьянки,если известно; масса зайца - 3 кг: масса двух одинаковых зайцев на 1 кг меньше массы лисы;масса двух обезья...
Русский язык
В каких глаголах пишется -ться? 1) рысь рысь охотит...ся? 2)стал искрит..ся? 3)отряд ??пускает..ся? 4)любит учит..ся?