Молекулы воды несущая на одном конце положительный заряд а на другом отрицательн??й заряд называется

Биология
Молекулы воды несущая на одном конце положительный заряд а на другом отрицательн??й заряд называется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекула воды, несущая на одном конце положительный заряд, а на другом отрицательный, называется диполь
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