Морфологичес кий разбор слова все

Русский язык
Морфологичес кий разбор слова все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где твои слова???????????
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