Намотайте на палец резиновое кольцо, которым скрепляют лекарства в аптеке, перекручивая его восьмёркой. В результате перетяжки палец становится красным. Продолжайте наблюдения. Через некоторое время он побелеет. Вы начнёте испы...
Биология
Намотайте на палец резиновое кольцо, которым скрепляют лекарства в аптеке, перекручивая его восьмёркой. В результате перетяжки палец становится красным. Продолжайте наблюдения. Через некоторое время он побелеет. Вы начнёте испытывать покалывание, ползание мурашек. Почему это происходит???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. в палец не поступала кровь и не циркулировала долгое время, то резкий "прилив" крови к пальцу способствует этим покалываниям . Вновь на этом участке тела кровь начинает двигаться или циркулировать.
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