Верно ли утверждение: отглагольным прилагательным называется слово, образованно?? от глагола несовершенного вида и не имеющее при себе зависимых слов?

Русский язык

Верно ли утверждение: отглагольным прилагательным называется слово, образованно?? от глагола несовершенного вида и не имеющее при себе зависимых слов?

Автор: Гость