Верно ли утверждение: отглагольным прилагательным называется слово, образованно?? от глагола несовершенного вида и не имеющее при себе зависимых слов?
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Верно ли утверждение: отглагольным прилагательным называется слово, образованно?? от глагола несовершенного вида и не имеющее при себе зависимых слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отглагольным прилагательным называется слово, образованное от БЕСПРИСТАВОЧНОГО глагола несовершенного вида и не имеющее при себе зависимых слов.
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