Морфологический разбор об окуне
Русский язык
Морфологический разбор об окуне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Часть речи: Существительное 2. Нач. форма: Окунь 3. Постоянные признаки: - нарицательное - одушевлённое -Муж. род -2 склонение 4. Непостоянные признаки: - Ед. число - Предложный падеж 5. Подлежащие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Английский язык
Алгебра
Тетрадь в линейку на 20% дороже тетради в клетку, Тетрадь в клетку стоит 15р. У Оли 100р, Она купила две тетради в линию. Сколько тетрадей в клетку...