Морфологический разбор об окуне

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Морфологический разбор об окуне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Часть речи: Существительное 2. Нач. форма: Окунь 3. Постоянные признаки: - нарицательное - одушевлённое -Муж. род -2 склонение 4. Непостоянные признаки: - Ед. число - Предложный падеж 5. Подлежащие
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