Морфологический разбор слов "пускай" , "красуйся" и "стой"
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Морфологический разбор слов "пускай" , "красуйся" и "стой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стой - глагол, несов.вид, переходный, ед.число, повелительное наклонение. Пускай - глагол, несов.вид, переходный, ед.число, повелительное наклонение. Красуйся - глагол, несов.вид, непереходный, ед.число, повелительное наклонение.
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