Морфологический разбор слов Раннее,Всходит

Русский язык
Морфологический разбор слов Раннее,Всходит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее (какое?) н.ф (какой?) ранний, прилагательное, средний род, в Именительном падеже, главный член предложения. Всходит (что делает?) неопр. форма (что делать?) всходить, глагол, 2 спряжение, настоящее время, в 3-ем лице, в единственном числе, сказуемое.
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