Морфологический разбор слов Раннее,Всходит

Гость: Гость:

Раннее (какое?) н.ф (какой?) ранний, прилагательное, средний род, в Именительном падеже, главный член предложения. Всходит (что делает?) неопр. форма (что делать?) всходить, глагол, 2 спряжение, настоящее время, в 3-ем лице, в единственном числе, сказуемое.