Морфологический разбор слова дикий
Русский язык
Морфологический разбор слова дикий
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Именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное
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