Морфологический разбор слова гонясь

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Морфологический разбор слова гонясь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гонясь - что делать?, обозначает действие, изменяется по временам - глагол. 2) Неопределённая форма - что делать? гонясь 3) В наст.вр, в ед.ч, в 3 лице
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