Морфологический разбор слова гулять 4 класс

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Морфологический разбор слова гулять 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гулять-дейсвие Отвечает на вопрос "что делать?" Несовершенный вид,1 спряжение,невозвратный,неперехожный. Настоящее время,единственное число,3 лицо
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