Морфологический разбор слова языки помогите плиз

Русский язык
Морфологический разбор слова языки помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ЯЗЫК Часть речи: существительное Грамматика: именительный падеж, множественное число, мужской род, одушевленное Формы: язык, языка, языку, языком, языке, языки, языков, языкам, языками, языках
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