Сколго талнонов получили Коля,Дима,Витя.Если Коля не получит 5 талонов,это может п??лучить Витя. Но Витя не получит 2 талона может это получить и Дима. Но Дима не получит 7 талонов это может получить Коля.

Математика

Сколго талнонов получили Коля,Дима,Витя.Если Коля не получит 5 талонов,это может п??лучить Витя. Но Витя не получит 2 талона может это получить и Дима. Но Дима не получит 7 талонов это может получить Коля.

Автор: Гость