проверочное слово парит(птица)

Русский язык
проверочное слово парит(птица)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарное слово, если речь идет о полёте.
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