проверочное слово парит(птица)
Русский язык
проверочное слово парит(птица)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарное слово, если речь идет о полёте.
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