Масса бегемота достигает 4 тонны 500 килограмм а масса гребнистого крокодила 800 кил??грамма Сколько килограммов больше массы бегемота Чем масса гребнистого крокодила
Математика
Масса бегемота достигает 4 тонны 500 килограмм а масса гребнистого крокодила 800 кил??грамма Сколько килограммов больше массы бегемота Чем масса гребнистого крокодила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 т 500кг = 4500 кг 4500кг - 800кг = 3700 - больше ответ на 3700 кг бегемот больше чем крокодил
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