До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у пря??ому значеннім: біла тиша
Українська мова
До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у пря??ому значеннім: біла тиша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не зовсім зрозуміла . Дуже тихо ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Химия
Закончить до конца уравнения хим. Реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам Al+H2SO4= Li2O+HNO3= Ca(OH)2+HCl= Ag...