До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у пря??ому значеннім: біла тиша

Українська мова
До сполучення слів, вжитих у переносному значенні, доберіть сполучення слів у пря??ому значеннім: біла тиша
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не зовсім зрозуміла . Дуже тихо ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
проверочное слово парит(птица)
Ответить
Қазақ тiлi
Көсемшенің баяндауышка ,пысықтауыш қа сөйлем
Ответить
Математика
Помогите) Упр.7 Заранее спасибо!)
Ответить
Химия
Закончить до конца уравнения хим. Реакций, расставить коэффициэнты, дать названия полученным веществам Al+H2SO4= Li2O+HNO3= Ca(OH)2+HCl= Ag...
Ответить
Информатика
Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амеб будет через 3, 6, 9, 12,..., 24 часа.выполнить в 3-х циклах.
Ответить