Какая требуется сила, чтобы удержать в воде мраморную плиту весом 1000кг?

Физика
Какая требуется сила, чтобы удержать в воде мраморную плиту весом 1000кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно уточнить чья сила человека?.......и Т.Д
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