Морфологический разбор слова полей плиз очень надо
Русский язык
Морфологический разбор слова полей плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. полей - существительное. н.ф. - поле пос. пр- нарицат, неодуш, ср.рода, 2 склонения. непост. пр. - в форме тв. падежа, мн. числа 3. полей - дополнение или обстоятельство
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