Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Воспроизводя истори??ескую эпоху, 1) автор был точен в изображении быта 2) отражается мировоззрение автора 3) факты должны быть тщательно обработаны 4) не исключает...
Русский язык
Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Воспроизводя истори??ескую эпоху, 1) автор был точен в изображении быта 2) отражается мировоззрение автора 3) факты должны быть тщательно обработаны 4) не исключается художественный вымысел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) т.к. никто точно не знает, что там было, и как говориться история - частичная брехология (враньё)
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