Кто в начале 17 века был избран царем Российского государства

История
Кто в начале 17 века был избран царем Российского государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Филаретович  Романов 
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